Качество ночного сна зависит от дневного света
Исследователи нашли прямую связь между уровнем дневного света, с которым сталкивается человек, и качеством ночного сна. Работы в этой области осуществляли ученые из Университета Окленда в Новой Зеландии.
Никогда не отказывайте себе в возможности проводить больше времени при естественном освещении. У науки появляется все больше доказательств того, что дневной свет оказывает очень мощное воздействие на качество сна, бодрствование, настроение и когнитивный функционал. Так, меньшее количество естественного освещения днём и большая подверженность искусственному освещению вечером и ночью нарушает качество сна и негативно воздействует на наше здоровье.
Опубликованы первые доказательные рекомендации по поводу того, как освещение днём и искусственное освещение ночью должно использоваться для того, чтобы у людей возник минимум проблем с погружением в сон и с уровнем энергии в течение дня. Одним из ключевых барьеров на пути измерения яркости освещения является наше его восприятие, которое осуществляется посредством фоторецепторов - палочек и колбочек в глазах. Но исследование показало, что и мыши, и люди, сохраняют чувствительность к свету, даже если у них нет этих палочек и колбочек. Более важным является особый тип нейронов, называемых светочувствительными ганглиозными клетками сетчатки. Они содержат светочувствительный белок меланопсин, наиболее чувствительный к синему цвету.
Из-за этого нам надо первую очередь думать о том, как свет влияет на меланопсин. Исследователи создали стандарт измерения дневной освещённости, как раз влияющий на данный белок. В соответствии с ним, появились и рекомендации по уровню освещённости в помещениях. Днём он должен составлять как минимум 250 люкс на кв.м, и для этого в первую очередь необходимо использовать дневной свет. При подготовке ко сну уровень освещения в помещении не должен превышать 10 люкс, а ночью, когда мы уже погружаемся в сон, максимальный показатель должен быть не выше 1 люкс на кв. м. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Окленда
Здоровье
университет, расположенный в городе Окленд, Новая Зеландия. Является крупнейшим университетом Новой Зеландии
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