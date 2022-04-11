Чистота собачьих мисок влияет на здоровье владельцев
То, как часто вы моете миску своей собаки, может влиять и на ваше собственное здоровье. К такому выводу пришли учёные из Университета Луизианы.
Владельцы собак должны обращать более пристальное внимание, на то, как они их кормят, как хранят собачью еду, и насколько часто моют миски любимцев. Если это всё делается неправильно, то подобное может негативно влиять на здоровье людей. Исследователи обнаружили многочисленные вспышки разного рода заболеваний среди людей после попадания в их организм кишечной палочки и сальмонеллы из собачьей пищи, приобретённой в магазинах для животных для домашнего приготовления. Это так называемые собачьи полуфабрикаты, которые нужно доводить до кондиции самостоятельно.
Сейчас в некоторых зоомагазинах можно приобретать ингредиенты для приготовления собачьего питания на кухне, и на упаковках довольно подробно рассказывается о том, как всю эту пищу следует готовить. Но практически ничего не сказано о безопасном хранении и других правилах гигиены. Опросы показали, что чуть ли не у каждого собаковладельца имеется собственное представление о том, как часто нужно мыть собачьи миски, где и как хранить еду. Выяснилось, что о имеющихся санитарных правилах большинство владельцев домашних животных даже ничего не слышали. Так, 43% владельцев собак хранили пищу своих любимцев в непосредственной близости от человеческой пищи. Только 34% мыли руки после кормления животных, а 33% процентов владельцев собак готовили пищу для своих любимцев на тех же самых поверхностях, на которых они приготовляли еду и для себя.
Многие собаковладельцы не мыли миски для животных после каждого приёма пищи, что очень важно делать. Всё это намного увеличивает вероятность перекрёстного заражения опасными микроорганизмами, способными спровоцировать тяжёлые симптомы у людей. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Луизианы
Здоровье
государственный исследовательский университет в г. Батон-Руж, штат Луизиана, США. Главный вуз системы университетов штата Луизиана
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