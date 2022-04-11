Лор перечислила основные причины насморка у детей

«Второй распространенный фактор — респираторная аллергия. Сопли прозрачные и чистые, как вода, могут сопровождаться зудом, чиханием. При этом температуры нет. Важно отследить контакты с аллергеном и понять, что именно вызвало такую реакцию», — объясняет эксперт.

Одна из наиболее часто встречающихся причин — аденоидит. В этом случае выделяемая слизь густая и белесая, иногда с зеленоватым или желтым оттенком. Может сопровождаться покашливанием и повышенной температурой тела. При наличии таких симптомов важно исключить инфекцию, особенно при наличии боли в горле.В некоторых ситуациях первый и второй фактор совпадают. Решать такую проблему самостоятельно не стоит, нужна помощь специалиста. Так как без коррекции аллергии не удастся снять воспаление.И, наконец, третий популярный фактор — частые «респираторки», которые ребенок приносит из детского сада. Сначала насморк внешне безобидный — прозрачный. Через несколько дней слизь становится более густой, еще через три дня могут появиться зелёные сопли. В этом случае болезнь может затянуться на период от недели до 14 дней.Нередко респираторная аллергия накладывается на период адаптации ребенка к детскому саду. Иногда на фоне аллергии появляется аденоидит. Важно в каждом конкретном случае четко понимать причину, спровоцировавшую появление насморка. Только тогда будет назначена адекватная терапия.