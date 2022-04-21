Врач объяснила, что делать, если в бассейне вода попала в нос

«Нередко после посещения бассейна нос может отекать, сильно сморкаться и перестаёт дышать на несколько часов и даже ночью после бассейна может храпеть. Иногда раздражаются и краснеют кожа и глаза. Если это происходит, то скорее всего у вас реакция на очистители, которые добавляют в воду бассейна, например, хлор», — говорит эксперт.

Невзирая на популярность водных процедур, связанных с промыванием носа, когда в нос попадает вода из бассейна — это совсем другая история и другие последствияЕсли вы или ваш ребенок уже стали жертвой хлорированной воды, постарайтесь найти новое место для плавания, где воду в хлор не добавляют. Если проблема вызвала дискомфорт, проконсультируйтесь с доктором, который после осмотра даст рекомендации для вашего конкретного случая.Здесь важно отметить, что реакция на хлорированную воду — это не аллергия, а раздражение. Но в перспективе оно может вызвать не только аллергию, но и бронхиальную астму!Если возможности сменить бассейн нет, выясните, какая концентрация хлора в воде. Если допустимая норма была превышена, раздражение почти неминуемо. Многое зависит от иммунитета и общего состояния организма.В некоторых случаях сопли после бассейна (особенно у детей) могут быть признаком того, что ребенок склонен к грибковой аллергии. Появляется заложенность, иногда даже апноэ (храп), ребенок старается дышать ртом.В будущем после такого возможны более частые простуды и респираторно-вирусные инфекции. Для профилактики возможных проблем после посещения бассейна проводите обработку носа солевыми растворами.