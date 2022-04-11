Употребление большого количества чая может вызвать камни в почках

«Оксалаты не только могут вызывать образование камней в почках, но также могут быть ответственны за широкий спектр других проблем со здоровьем, связанных с воспалением, аутоиммунитетом, митохондриальной дисфункцией, нарушением минерального баланса, целостностью соединительной ткани, проблемами с мочевыводящими путями и плохим самочувствием. функция кишечника».

При избыточном потреблении они могут нанести существенный вред организму. Оксалат является печально известным антинутриентом, который, как известно, мешает естественным механизмам заживления и восстановления организма и вызывает воспаление. Продукты с высоким содержанием соединения, такие какЩавелевая кислота или оксалаты определяются как небольшие молекулы, содержащиеся в различных овощах и орехах, которые, подобно кальцию, связываются с образованием кристаллов.поясняет:Побочные эффекты, о которых сообщалось после чрезмерного потребления щавелевой кислоты, также включали повреждение соединительной ткани, неврологическую функцию и ткани почек и мочевого пузыря. Соединение наносит вред, главным образом, связываясь с кальцием и препятствуя его усвоению.Ранее Медикфорум писал о продуктах, полезных для печени.