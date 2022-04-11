Употребление большого количества чая может вызвать камни в почках
Даже самая здоровая пища не свободна от рисков. По данным органов здравоохранения, чрезмерное потребление овощей, богатых оксалатами, может привести к серьезным последствиям для здоровья, таким как камни в почках и воспаление. Растительная пища является основой здорового питания, но, хотя она содержит большое количество антиоксидантов, она также содержит антипитательные вещества.
При избыточном потреблении они могут нанести существенный вред организму. Оксалат является печально известным антинутриентом, который, как известно, мешает естественным механизмам заживления и восстановления организма и вызывает воспаление. Продукты с высоким содержанием соединения, такие как чай, ревень, огурец и карамбола, важно употреблять в умеренных количествах.
Щавелевая кислота или оксалаты определяются как небольшие молекулы, содержащиеся в различных овощах и орехах, которые, подобно кальцию, связываются с образованием кристаллов.
Urology of Virginia поясняет:
«Оксалаты не только могут вызывать образование камней в почках, но также могут быть ответственны за широкий спектр других проблем со здоровьем, связанных с воспалением, аутоиммунитетом, митохондриальной дисфункцией, нарушением минерального баланса, целостностью соединительной ткани, проблемами с мочевыводящими путями и плохим самочувствием. функция кишечника».
Побочные эффекты, о которых сообщалось после чрезмерного потребления щавелевой кислоты, также включали повреждение соединительной ткани, неврологическую функцию и ткани почек и мочевого пузыря. Соединение наносит вред, главным образом, связываясь с кальцием и препятствуя его усвоению.
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Urology of Virginia
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