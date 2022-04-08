Врач Тюльпина рассказала, какие болезни могут вызываться стрессом и тревожностью

«Стресс повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, инфаркта, рака желудка», - заявила Тюльпина «Пятому каналу».

«Когда мы с вами ощущаем тревогу, наш организм пытается приспособиться новым условиям – проявляется это в учащенном сердцебиении, в изменении артериального давления, в каких-то нарушениях ритма, головных болях», - уточнила медик.