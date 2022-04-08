Врач Тюльпина рассказала, какие болезни могут вызываться стрессом и тревожностью
Если человек плохо переносит стресс, страдает неконтролируемой тревожностью, он рискует столкнуться с опасными болезнями, в том числе раком желудка.
В интервью гастроэнтеролога и терапевта Елены Тюльпиной прозвучало предостережение о том, что хронический стресс нередко оказывается связан с физической уязвимостью организма и его подверженностью некоторым заболеваниям.
«Стресс повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, инфаркта, рака желудка», - заявила Тюльпина «Пятому каналу».
Медик напомнила, что многие виды рака начинают развиваться вследствие процессов, которые активируются в организме из-за происходящих гормональных изменений. Стресс может способствовать таким изменениям, поскольку в его случае резко возрастает выделение специфических гормонов: кортизола, адреналина. Вдобавок гормональный дисбаланс расшатывает эндокринную систему, провоцируя нарушения в функциях щитовидной железы, надпочечников.
В свою очередь, пищеварительная система также чувствительна к колебаниям гормонального баланса и может реагировать обострением таких болезней, как язва желудка или гастрит, эрозии.
Тревожность, по словам Тюльпиной, может изнурять, ослаблять сердечно-сосудистую систему, усиливать склонность к опасным перепадам артериального давления и гипертонии, другим болезням сосудистой природы.
«Когда мы с вами ощущаем тревогу, наш организм пытается приспособиться новым условиям – проявляется это в учащенном сердцебиении, в изменении артериального давления, в каких-то нарушениях ритма, головных болях», - уточнила медик.
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Елена Тюльпина
Здоровье
терапевт, кардиолог, гастроэнтеролог
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