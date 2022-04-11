Что такое «сахарное» лицо? Нутрициолог перечислила признаки

«Мы живем во время изобилия, когда купить можно все. С одной стороны — это хорошо! Только вот никто не научил и не подсказал, что полезно, а что вредно для нашего организма! Сиюминутное удовольствие приводит к долгосрочным потерям. И мы это видим даже на своем лице, когда смотрим в зеркало!», — говорит эксперт.

Глубокие и мелкие морщины в верхней части лба, мешки под глазами, истончение кожи, изможденный вид, сероватый оттенок кожи, постакне и угри — все это признаки, по которым можно узнать «сахарное» лицо. Согласитесь, не самый привлекательный вид.Кроме выше перечисленных признаков, распознать «сахарное» лицо также помогут морщины, шероховатая, дряблая и тусклая кожа, потерявшая эластичность. Некрасивый цвет и высыпания по всему лицу, в придачу могут появляться сосудистые звездочки.Спросите, причем тут сахар? Сладкие молекулы объединяясь с клетками тканей нашего организма, буквально склеиваются с ними. В результате происходит повреждение здоровых клеток, и дальше делиться правильно они уже не могут.Белок-коллаген, теряет эластичность, становится жестким, на нем образуются рубцы. Со временем он уже не может полноценно выполнять свои функции. А какая красота кожи без коллагена?Коварство в том, что часто мы даже не подозреваем, сколько скрытого сахара употребляем в пищу. Ведь сахар — это не только то, что вы кладете в чай или кофе. На самом деле, в продуктах его очень много. Чаще заглядывайте в строку «состав» на упаковке и старайтесь постепенно сокращать количество употребляемого сахара.