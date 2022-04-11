Чистим лимфу правильно: советы эндокринолога

«Лимфа движется снизу вверх. У неё нет насоса, как у сердца, которое перегоняет кровь по организму. Движение лимфы осуществляется за счёт трех механизмов: сокращение рядом расположенных сосудов, сокращение мышечных волокон, в толще которых проходят лимфатические сосуды и сокращение диафрагмы. Именно через неё проходит главный проток, собирающий лимфу со всего организма», — отмечает эксперт.

Лимфатическую систему, выражаясь языком образов, часто называют внутренней канализацией нашего организма. Ее главная задача — вывести наружу токсины и отработанные вещества.⠀Симптомами того, что ваша лимфа застоялась, является неприятный запах пота, отёчность, акне, сбои в работе кишечника, рецидивирующая боль в горле, потливость конечностей, частые простуды.Ситуацию можно исправить своими силами.⠀Чтобы помочь лимфатической системе, пейте больше воды — как минимум, 30 мл на 1 кг веса ежедневно. Токсины пойдут наружу быстрее.Постарайтесь меньше использовать дезодоранты-антиперспиранты, они блокируют выход лимфы через потовые железы. Тесную одежду замените на более комфортную, недавящую.Полезны регулярные походы в баню, контрастный душ, магниевые ванны, лимфодренажный массаж. Сделать его можно дома сухой щеткой. И конечно, добавляем физические упражнения, начать можно с приседаний. Прекрасно, если сможете отказаться от вредных привычек, фастфуда и быстрых углеводов.