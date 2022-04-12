Постковидная усталость: что делать, если ни на что нет сил?

«Если после ковида появилась выраженная слабость, нужно подумать об уровне вашей энергии, чтобы правильно распределять её на весь день. В обычном состоянии нам легко дается подъем с кровати, после ковида мы можем тратить на это действие почти половину энергии. Для облегчения состояния нам нужны помощники: лист планирования важных дел и организация пространства вокруг», — говорит эксперт.

Проснулся, встал с постели и уже нет сил — знакомо такое состояние? Да что там встал! Иногда и подняться нет сил. После перенесенного ковида с такими симптомами столкнулись многие. И как жить дальше?Врач советует четко планировать свою активность на день и не допускать суеты. Сложные дела и задачи распределите на несколько дней.По возможности добавьте короткий дневной отдых. Включите в ежедневный распорядок дыхательную гимнастику. Обязательно находите время для релакса. Не ругайте себя в этот сложный период за низкую продуктивность. Разрешайте себе иногда ничего не делать.Старайтесь спать немного больше, чем обычно. Разнообразьте рацион разноцветными овощами и фруктами, дело не только в цветотерапии (хотя и она имеет место быть).Разноцветные фрукты и овощи снабдят вас необходимыми витаминами и микроэлементами для восполнения ваших истощенных резервов. От алкоголя лучше на некоторое время отказаться.Следите за тем, не появляется ли у вас одышка, не переусердствуйте с физическими нагрузками. Дыхательные практики в помощь. Если до болезни вы усиленно занимались спортом, возвращайтесь в привычный режим постепенно.