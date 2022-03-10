Насколько сильно вы устаете: аномальное состояние может возникать как последствие ковида

«Подобное утомление может возникать даже после минимальных усилий, несмотря на отдых и хороший ночной сон. Оно становится стойким, ограничивает повседневную деятельность, ухудшает концентрацию и работоспособность», - отмечают эксперты.

Ощущение утомления не проходит со временем, а только усиливается.

Плохое самочувствие ощущается спустя четыре недели после инфекции.

Наряду с повышенной утомляемостью ощущаются спутанность сознания, мышечные или головные боли.