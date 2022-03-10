Насколько сильно вы устаете: аномальное состояние может возникать как последствие ковида
Проблемы с самочувствием могут ощущаться даже спустя несколько месяцев после перенесенного COVID-19.
По данным службы здравоохранения NHS, люди, переболевшие коронавирусом, могут столкнуться с долгосрочными последствиями инфекции в виде определенных недомоганий. Причем это не зависит от того, насколько тяжелым был ковид – проблемы со здоровьем, не способным восстановиться окончательно, определяются главным образом индивидуальной восприимчивостью организма к вирусу. Люди, чья болезнь сопровождалась легкими симптомами, могут иметь долгосрочные отклонения.
Одной из таких постковидных аномалий является необычная усталость. Ощущение усталости в целом распространено как симптом вирусных инфекций, включая COVID-19, но в случае ковида оно обычно проходит через две или три недели. Однако у некоторых людей усталость, вялость, низкий уровень энергии, разбитость может сохраняться в течение многих недель или месяцев.
«Подобное утомление может возникать даже после минимальных усилий, несмотря на отдых и хороший ночной сон. Оно становится стойким, ограничивает повседневную деятельность, ухудшает концентрацию и работоспособность», - отмечают эксперты.
NHS рекомендует людям, переболевшим ковидом и чувствующим необычную, аномальную усталость, слабость обращаться к врачам, если
- Ощущение утомления не проходит со временем, а только усиливается.
- Плохое самочувствие ощущается спустя четыре недели после инфекции.
- Наряду с повышенной утомляемостью ощущаются спутанность сознания, мышечные или головные боли.
Национальная служба здравоохранения Великобритании (англ. National Health Service, NHS)
Здоровье
совокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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