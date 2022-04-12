Онкология: как часто вы летаете на самолете? Полеты могут увеличить риск рака
Каждый второй человек заболевает раком в течение жизни, но риск не одинаков для всех. Вы можете изменить свой уровень воздействия смертельной болезни. Это глубокое понимание, потому что оно позволяет вам принимать обоснованные решения. Теперь был запущен новый веб-сайт, на котором заявления о рисках подвергаются тщательной проверке.
Одним из наиболее удивительных факторов риска, который выдерживает научное исследование, является полет на самолете.
«Экипажи подвергаются более высокому уровню радиации (в частности, космическому ионизирующему излучению, типу излучения, которое исходит из космоса) и нарушению цикла сна. Известно, что космическое ионизирующее излучение вызывает рак, и экипажи самолетов подвергаются наибольшему среднему облучению среди всех подвергшихся облучению рабочих в Соединенных Штатах», - предупреждает CDC.
По информации Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в которой говорится, что члены экипажа мужского и женского пола могут подвергаться повышенному риску рака кожи, члены экипажа женского пола подвергаются повышенному риску рака груди, а члены экипажа мужского пола имеют повышенный риск. как саркомы Капоши, так и неходжкинской лимфомы (CDC).
По данным CDC, несмотря на то, что имеется достаточно доказательств, подтверждающих эти факты, ученые до сих пор не уверены, почему это правда, хотя у них есть некоторые теории:
- УФ-излучение от пребывания на солнце является основным фактором риска злокачественной меланомы, а УФ-излучение значительно сильнее на больших высотах. Окна коммерческих самолетов частично блокируют излучение, но не все.
- Воздействие повышенного уровня космического ионизирующего излучения
- Нарушение циркадного ритма (цикла сна) из-за путешествий по часовым поясам и работы, когда другие обычно спят.
- Различия в факторах риска рака молочной железы, не связанных с работой.
Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC)
Здоровье
Федеральное агентство министерства здравоохранения США, созданное в 1946 году.
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