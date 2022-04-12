Онкология: как часто вы летаете на самолете? Полеты могут увеличить риск рака

«Экипажи подвергаются более высокому уровню радиации (в частности, космическому ионизирующему излучению, типу излучения, которое исходит из космоса) и нарушению цикла сна. Известно, что космическое ионизирующее излучение вызывает рак, и экипажи самолетов подвергаются наибольшему среднему облучению среди всех подвергшихся облучению рабочих в Соединенных Штатах», - предупреждает CDC.

УФ-излучение от пребывания на солнце является основным фактором риска злокачественной меланомы, а УФ-излучение значительно сильнее на больших высотах. Окна коммерческих самолетов частично блокируют излучение, но не все.

Воздействие повышенного уровня космического ионизирующего излучения

Нарушение циркадного ритма (цикла сна) из-за путешествий по часовым поясам и работы, когда другие обычно спят.

Различия в факторах риска рака молочной железы, не связанных с работой.