Часто летаете на самолете? У вас может быть повышен риск рака
Самолеты повлияли на мобильность людей невероятным образом. Полдня — и вы на другой стороне планеты. Однако эксперты предупреждают, что люди, которые часто летают на самолете, могут подвергаться повышенному риску последствий для здоровья. В частности, исследование, опубликованное в журнале Environmental Health, показало, что у часто летающих людей, в особенности у бортпроводников, больше шансов заболеть некоторыми видами рака.
Ученые из Гарвардской школы общественного здравоохранения опубликовали исследование распространенности рака среди 5 366 бортпроводников. Они опросили работников авиакомпаний, сравнив их диагнозы с контрольными данными. Исследователи узнали, что стюардессы подвергаются более высокому риску заболеть всеми видами рака, но особенно раком молочной железы и раком кожи, включая базально-клеточную и плоскоклеточную карциному. Менее высокий риск был для рака эндометрия, рака ЖКТ, щитовидной железы и шейки матки, но он был выше по сравнению с контрольными данными.
В то время как гарвардское исследование не показывает прямой связи между более высоким риском рака и частыми полетами, Американское онкологическое общество (ACS) отмечает, что виноваты два ключевых фактора: космическое ионизирующее излучение и худшее качества воздуха в салоне.
Организация объясняет, что космическое ионизирующее излучение является формой излучения, которое исходит из космоса и становится более интенсивным по мере того, как вы поднимаетесь выше в воздух. Возможно, что эта форма излучения увеличивает риск развития рака.
Что касается качества воздуха в салоне, то после запрета курения в самолетах, ситуация улучшилась. Тем не менее, ACS отмечает, что воздух в салоне на некоторых рейсах может содержать пестициды и другие химические вещества. В исследовании добавляется, что существует мало средств защиты бортпроводников от перечисленных факторов риска.
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Американское онкологическое общество
Здоровье
Некоммерческая организация
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