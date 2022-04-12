Плохое настроение и спазмы в черепе: есть ли связь?

«Во время сильной эмоции телу необходимо движение. Но часто, чтобы выглядеть прилично и соответствовать нормам поведения в обществе, мы свои эмоции зажимаем, проглатываем, оставляем в себе. В это время в определенном органе возникает тканевый спазм, который приводит к хроническому напряжению в одном месте. И если его не устранить, то по цепочке напряжение будет передаваться дальше по организму», — поясняет специалист.

Абсолютно все эмоции, которые мы проживаем, должны иметь выход. И положительные, и отрицательные. Иначе они застревают в теле блоками, спазмами, болезнями.Рассмотрим пример. Вы подавили в себе злость или гнев. В результате напряглись скулы — жевательные мышцы. При длительном сдавливании, которое вы можете даже не осознавать, образуется спазм в этой области.Если сдерживать эту эмоцию дальше, можно получить ограничение подвижности черепных костей и нижней челюсти. Это чревато смещением костей не только черепа, но и перекосами в позвоночнике и даже в суставах. Из-за всего этого набора могут случаться головные боли. А здесь уже не до хорошего настроения и самочувствия.В нашем организме все взаимосвязано. Воздействуя на кости черепа, массажист или мануальный терпапевт может не только улучшить ваш внешний вид, снять напряжение, но и улучшить настроение.