Брак с долгожителем снижает риск диабета

«Хотя последний вывод может казаться спорным, в предыдущих исследованиях сообщалось о заметных преимуществах для здоровья и выживания при жизни с потомком долгожителей», - рассказывает профессор Милькович.

Исключительное долголетие и здоровое старение имеют тенденцию передаваться по наследству, а значит, генетические различия играют роль в продолжительности жизни и здоровье. В новом исследовании ученые под руководством профессора Ивы Милькович из Школы общественного здравоохранения Питтсбургского университета показали, что дети долгожителей имеют сниженный риск развития диабета по сравнению со средним показателем в мире.Исследование представлено в журнале Frontiers in Clinical Diabetes and Healthcare. Ученые ориентировались на два поколения жителей США и Дании, генетические, эпигенетические и другие биологические процессы связанные с долголетием и здоровым старением.Милькович и ее коллеги показали, что дети, рожденные в семьях с большим количеством долгожителей, отличаются от сверстников уровнем биомаркеров в крови, влияющих на риск диабета 2 типа: их генетический и эпигенетический состав помогает организму оставаться чувствительным к инсулину даже в пожилом возрасте. Интересно, что их супруги, рожденные в обычных семьях, имеют одинаковые уровни биомаркеров, повышающих здоровье и продолжительность жизни. Следовательно, специфичные для семьи уровни биомаркеров не всегда передаются по наследству, их можно развить.Ученые с 2006 по 2017 год наблюдали за здоровьем 4 559 долгожителей, 1 445 их братьев и сестер, 2 329 детей, 785 супругов этих детей. Среди детей и их супругов соответственно у 3,7 % и 3,8 % развился диабет 2 типа в ходе исследования. Это соответствует показателю от 4,6 до 4,7 новых случаев диабета на 1 000 человеко-лет, что примерно на 53 % ниже, чем средний показатель в США. Это означает, что и у детей, и у их супругов был снижен риск развития диабета 2 типа.Ранее специалисты сообщили о рисках сильной привязанности к домашним животным.