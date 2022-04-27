Плохое питание повышает риск диабета вне зависимости от генетики

«Это исследование предоставило доказательства того, что риск диабета 2 типа, связанный с повышенным генетическим риском и низким качеством питания, подобен сумме рисков, связанных с каждым фактором в отдельности. Это поможет улучшить информирование и разработать будущие стратегии для продвижения профилактики диабета», - рассказывает Мерино.

Генетические факторы риска и качество диеты независимо связаны с диабетом 2 типа. При этом здоровое питание защищает от метаболического заболевания вне зависимости от генетического риска. Такой вывод представлен в исследовании, где оценивалось здоровье более чем 35 тыс. взрослых американцев. Главой исследования стал Джорди Мерино из Массачусетской больницы общего профиля, результаты представлены в журнале PLOS Medicine.Известно, что как генетические факторы, так и факторы образа жизни способствуют индивидуальной предрасположенности к диабету 2 типа. Предыдущие исследования показали, что приверженность здоровому образу жизни связана со снижением риска развития диабета 2 типа в зависимости от генетических профилей, но не до конца было ясно взаимодействие генетических профилей с факторами образа жизни. В новом исследовании ученые проанализировали данные трех обширных когортных исследований, в которых приняли участие 35 тыс. медицинских работников США, за которыми наблюдали в течение 902 тыс. человеко-лет.Команда обнаружила, что, независимо от генетического риска, низкое качество диеты по сравнению с диетой высокого качества было связано с 30-процентным повышением риска развития диабета 2 типа. Относительный риск развития диабета 2 типа составил 1,29.Ранее диетолог объяснила, какие четыре продукта помогают справиться с усталостью