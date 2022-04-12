Эксперт объяснила, чем опасно исключение жиров из рациона

«Жиры полезны, потому что в отличие от углеводов это долгоиграющее топливо для нашего организма. Жир регулирует аппетит, что позволяет чувствовать себя сыто. Жир греет нас изнутри, окружает органы и защищает их от сотрясений и травм. В конце концов жиры необходимы для усвоения жирорастворимых витаминов: А, D, E, K», — поясняет специалист.

В погоне за стройным телом и красивой фигурой многие отказываются от жиров, полагая, что это именно они виноваты в прибавке лишних килограммов. Между тем, причина набора лишнего веса чаще всего кроется в углеводах, а не в жирах. Но жир жиру рознь.Кроме того, нехватка жиров напрямую влияет на снижение когнитивных способностей, ведь 60% нашего мозга — это жировые клетки. Важно знать, что половые гормоны тоже образуются из жиров. За счет фермента ароматаза жировая ткань превращает андрогены, а именно тестостерон, в эстрогены.Также жировая ткань синтезирует лептин — гормон, регулирующий энергетический обмен. И не только. Но есть один парадокс. Жир необходим нашему организму, но его избыток — крах для гормональной системы, который чреват множеством различных заболеваний, в частности гинекологических.