Как отличить плохие жиры от хороших и можно ли есть сливочное масло?

«В большинстве продуктов, которые мы едим, содержится смесь насыщенных, полиненасыщенных и мононенасыщенных жирных кислот. Есть простой способ определить, насыщенный жир или ненасыщенный: если он твердый или полутвердый при комнатной температуре, то скорее всего, насыщенный. Если же жидкий, то, скорее всего, ненасыщенный. По-настоящему „плохие парни“ — это трансжиры», — говорит специалист.

Стараясь сделать свое меню более здоровым, многие убирают из него жиры. Но это в корне неверно. Для полноценного функционирования нашему организму необходимы и белки, и жиры, и углеводы. Но далеко не все жиры полезны и безопасны. Насыщенные лучше исключить из рациона.Трансжиры создаются искусственным образом путем промышленного насыщения полиненасыщенных жиров. Благодаря этому, существенно увеличиваются сроки годности продукции.Чем же опасны трансжиры? Они увеличивают риск сердечно-сосудистых патологий, онкологии, сахарного диабета, ожирения. Трансжиры чаще всего содержатся в кондитерских изделиях, фастфуде, блюдах, приготовленных в панировке, жареных блюдах, также трансжирами богаты копчености и полуфабрикаты.Многих волнует вопрос: а можно ли в таком случае есть сливочное масло? Можно, но так называемые вредные жиры должны составлять не более 10% суточного калоража вашего меню.