Удивительная связь: сердечный приступ снижает вероятность болезни Паркинсона

«Для врачей, лечащих пациентов после сердечного приступа, эти результаты показывают, что реабилитация должна строиться вокруг предотвращения ишемического инсульта, сосудистой деменции и других сердечно-сосудистых заболеваний», — рассказывает Йенс Сундбёлль, доктор медицинских наук, первый автор исследования, эпидемиолог из Орхусской университетской больницы в Дании.

Генетика, питание, образ жизни, травмы и история болезни помогают врачам оценить риск потенциальных проблем со здоровьем в будущем. И хотя серьезные медицинские события или затянувшиеся проблемы обычно имеют негативное влияние, некоторые из них могут по иронии судьбы снизить риск развития определенных заболеваний. В частности, перенесенный сердечный приступ снижает риск развития болезни Паркинсона.Такие выводы были представлены в исследовании, опубликованном в Journal of the American Heart Association. Ученые проанализировали данные о состоянии здоровья почти 182 тыс. датчан, которые перенесли сердечный приступ в период с 1995 по 2016 год. Затем исследователи сравнили их с данным почти миллиона здоровых людей из контрольной группы.После поправки на факторы здоровья, которые влияют на риск болезни Паркинсона или сердечного приступа, результаты показали, что у участников, перенесших сердечный приступ, вероятность развития неврологического заболевания в более позднем возрасте была на 20 % ниже. Анализ также показал, что риск вторичного паркинсонизма, вызывающего симптомы, сходные с болезнью Паркинсона, у этих участников был на 28 % ниже.Ранее специалисты объяснили, как легко обнаружить анемию