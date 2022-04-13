Как защититься от частых инфекций грудной клетки
К доктору Элли Кэннон обратилась 72-летняя женщина с вопросом о том, может ли она что-то сделать, чтобы не заражаться инфекциями грудной клетки так часто. Так, она недавно выписалась после двухнедельного лечения пневмонии, но умудрилась вновь подхватить новую инфекцию.
Огромное количество продуктов питания и пищевых добавок продвигаются на рынке в качестве средств, укрепляющие иммунную систему, но в действительности существует мало научно подтвержденных доказательств их эффективности. В лучшем случае, они помогают иммунитету просто нормально работать, но с той же самой задачей поможет справиться и обычная здоровая диета. Лучше обратить внимание на факторы образа жизни, укрепляющие иммунитет. Это хороший сон, низкий уровень стресса, сбалансированное питание с большим количеством фруктов и овощей, а также физические нагрузки.
Когда чего-то из этого списка не хватает, то люди чаще сталкиваются с инфекциями, поскольку они тесно связаны с ослаблением иммунитета. Конечно, сопутствующими факторами риска являются некоторые хронические расстройства здоровья вроде диабета. Важно строго следить за всеми ключевыми показателями организма и следовать здоровому образу жизни.
Врач общей практики проведёт осмотр и установит, какие расстройства у вас имеются, включая болезни лёгких. Также может обнаружить лекарства, из-за приёма которых вы бываете более уязвимой перед подобными инфекциями. Откажитесь от вредных привычек вроде курения. Нелишним будет пройти через рентген грудной клетки и тесты на функционал лёгких. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Элли Кэннон
Здоровье
штатный врач-консультант изданий Mail on Sunday и Mailonline
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