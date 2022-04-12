Врач Кузнецов: сосудистые звездочки могут быть признаком диабета и других болезней

«Сосудистые звездочки – телеангиоэктазии – могут стать одними из первых сигналов о неполадках в организме при минимум десяти болезнях», - сообщил в интервью Олег Кузнецов.

«Самих элементов не должно быть много, если они образуют практически сетку на коже – это ненормально», - сказал медик.

Варикозная болезнь.

Инфекционные заболевания: ВИЧ, СПИД, сифилис.

Онкопатологии

Купероз.

Розацеа.

Тяжелые поражения печени (например, фиброз). Заболевания соединительной ткани.

Аутоиммунные нарушения.

Сахарный диабет.