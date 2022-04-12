Врач Кузнецов: сосудистые звездочки могут быть признаком диабета и других болезней

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По словам терапевта и гематолога Олега Кузнецова, появление на коже сосудистых звездочек может быть ранним признаком ряда болезней, включая диабет, ВИЧ, злокачественные опухоли.

«Сосудистые звездочки – телеангиоэктазии – могут стать одними из первых сигналов о неполадках в организме при минимум десяти болезнях», - сообщил в интервью Олег Кузнецов.


Телеангиоэктазии возникают как косметический дефект вследствие расширения очень мелких сосудов кожи, которые становятся заметными на поверхности кожи в виде звездочек, паутинок, сетки пурпурного, синего, фиолетового оттенка. Очень часто их можно увидеть на лице или на ногах, но, в сущности, они могут появляться на теле в любом месте. Во многих случаях возникающие на коже «звездочки» и «паутинки» являются маркером старения организма и связанного с этим истончением кожи – это не является чем-то опасным, если не считать определенного эстетического эффекта. В то же время их не должно быть очень много.

«Самих элементов не должно быть много, если они образуют практически сетку на коже – это ненормально», - сказал медик.

Врач перечислил болезни, признаком которых могут быть сосудистые звездочки.
  • Варикозная болезнь.
  • Инфекционные заболевания: ВИЧ, СПИД, сифилис.
  • Онкопатологии
  • Купероз.
  • Розацеа.
  • Тяжелые поражения печени (например, фиброз). Заболевания соединительной ткани.
  • Аутоиммунные нарушения.
  • Сахарный диабет.
Кузнецов добавил, что склонность к сосудистым звездочкам у здоровых людей может усугубляться под влиянием некоторых факторов: в их числе физическое перенапряжение или  сидячий образ жизни, ношение тесной, неудобно обуви, лишний вес, гормональные изменения.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие признаки могут говорить о болезни щитовидной железы.
Олег Кузнецов
Олег Кузнецов
Здоровье
врач-гематолог, терапевт
Теги : сосудистые звездочки, причины нарушения, Олег Кузнецов