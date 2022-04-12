Нутрициолог назвала список безопасных природных антибиотиков для детей

«Один из самых эффективных природных антибиотиков, который можно давать детям, — это прополис. Он содержит фитонциды, которые уничтожают болезнетворные микроорганизмы, замедляют их рост и развитие. Также эффективно работает цитросепт, экстракт семян грейпфрута. Его можно использовать для профилактики острых респираторных, вирусных и инфекционных заболеваний, гриппа, простуды, герпеса и даже пищевых отравлений», — рассказывает специалист.

Эксперт отмечает, что натуральные антибиотики, в отличие от аптечных, не убивают микрофлору кишечника, при этом оказывают сопротивление патогенам и инфекциям. Но делают это мягко, не вызывая интоксикации организма.Корни эхинацеи тоже отличаются мощной активностью и могут оказать сопротивление вирусам, бактериям и грибкам. Сильный природный антибиотик — коллоидное серебро. Это к тому же отличный антисептик.Спектр действия обширный. Серебро способно нейтрализовать около 700 видов различных болезнетворных микроорганизмов. Ну и известные всем с детства лук и чеснок тоже не стоит списывать со счетов.Всегда ли выше перечисленные средства могут справиться? Нет, в некоторых ситуациях действительно нужны антибиотики из аптеки. Таких ситуаций две: бактериальная или вирусная инфекция. В случае первой повышаются нейтрофилы, лейкоциты и моноциты.При вирусной инфекции лейкоциты наоборот падают, ползут вверх лимфоциты. СОЭ в норме или выше. Чтобы понять, с чем имеем дело в конкретном случае, нужно сдать анализы и после этого доктор определит тактику лечения.