Гастроэнтеролог рассказал о неэффективности «каше-лечения»

«С появлением доказательной медицины выяснилось, что характер питания на риск гастрита, язвы, а также сроки выздоровления никак не влияет. Поэтому сегодня суп и кашу назначают только в острый период болезни, чтобы уменьшить боль в животе. Суп и каша ничего не лечат, это факт», — говорит эксперт.

Помните, как наши бабушки постоянно твердили нам: «Ешьте каши и супы, это полезно для желудка». Современная доказательная медицина не нашла подтверждений таким методам лечения.Зачем же их тогда назначают? Чтобы уменьшить симптомы. Проведем аналогию. У вас на руке рана. Вам предлагают на выбор присыпать ее солью или овсяной кашей. Вероятнее всего, вы выберете кашу, потому что она в данном случае меньшее из зол.Точно так же и с больным желудком. Но для заживления ран на стенках желудка необходимы еще и лекарства. Поскольку если на стенках желудка язва, постоянно льющаяся на нее кислота вперемешку с ферментами просто не дадут ей зарубцеваться.Что касается питания, то даже язвенникам сейчас не устанавливают «голодную» диету. Во-первых, потому что питание на сроки выздоровления никак не влияет. Во-вторых, для уменьшения желудочной секреции больше не нужно травить себя голодом, для этого придумали соответствующие препараты.При наличии язвы в желудке нужны не столько супы и каши, сколько в целом щадящая пища. Главное условие — она не должна раздражать и травмировать слизистую. А в виде чего будет приготовлено это блюдо — второстепенный фактор.