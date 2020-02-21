Артрит или артроз: как определить, что вызывает боль в суставах?
Суставы есть в плечах, локтях, коленях и бедрах, они позволяют костям двигаться. Когда человек становится старше, то может начать испытывать боль и дискомфорт, исходящие при движении суставов. Люди часто рассматривают эту развивающуюся боль как нормальную часть старения, не особо беспокоятся. Но симптомы могут указывать на развитие ревматоидного артрита. Как узнать, что вызывает боль и дискомфорт в суставах?
- Артроз. Этот тип болезни является наиболее распространенным, обнаруживаемым у пациентов старше 50 лет. Артроз называют болезнью «износа», амортизация в суставах (хрящи) начинает стираться с возрастом, что заставляет их становиться жесткими, терять эластичность. Это также делает суставы более склонными к повреждению.
- Ревматоидный артрит (РА). Хотя это еще один распространенный тип болезней суставов, он сильно отличается от артроза. Ученые рассматривают ревматоидный артрит как аутоиммунное заболевание, оно развивается в результате воздействия иммунной системы организма на его собственные ткани. Артрит связан с риском ранней смерти, но своевременная диагностика и правильное лечение могут предотвратить или замедлить прогрессирование.
- Фибромиалгии. Эта форма заболевания суставов приводит к боли в различных частях тела. Обычно она сопровождается проблемами со сном, слабостью, усталостью.
- Ревматическая полимиалгия. Менее распространена, чем другие виды болезней. Ревматическая полимиалгия включает боль, тугоподвижность в крупных суставах тела, таких как бедро и плечи.
Как снизить нагрузку и уменьшить боль?
- Оставайтесь физически активными, выполняя упражнения среднего уровня нагрузки.
- Уделите внимание растяжке перед тренировкой, поддерживайте хороший диапазон движений.
- Держите вес тела в пределах нормы, чтобы уменьшить нагрузку.
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