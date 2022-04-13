Онкология: слишком долгое пребывание в «лежачем» положении увеличивает риск рака
Рак прямо или косвенно повлияет на вашу жизнь, потому что у каждого второго человека в течение жизни развивается потенциально смертельное заболевание. Резкость этой статистики, естественно, вызывает чувство уныния, но есть основания для оптимизма. Это потому, что все больше доказательств указывает на то, как вы можете изменить свой риск. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что слишком долгое сидение в определенной позе является менее известным фактором риска.
Это открытие было сделано Институтом рака Дана-Фарбер и Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т. Х. Чана.
Исследование цитирует систематический обзор 18 статей, посвященных малоподвижному образу жизни и риску рака. Обзор показал, что существует «статистически значимая» взаимосвязь между малоподвижным поведением и исходами рака.
«Люди, которые проводят больше времени сидя или полулежа, имеют повышенный риск колоректального рака, рака эндометрия, яичников и предстательной железы», — говорится в исследовании.
Кроме того, малоподвижный образ жизни связан с повышенной смертностью от рака у женщин, сообщает орган здравоохранения.
«Эти результаты были подтверждены в когорте 8002 чернокожих и белых взрослых в 2020 году: малоподвижный образ жизни является независимым фактором риска рака и смертности».
Есть убедительные доказательства того, что более высокие уровни физической активности связаны с более низким риском развития некоторых видов рака.
«Доказательства, связывающие более высокую физическую активность с более низким риском рака, получены в основном из обсервационных исследований, в которых люди сообщают о своей физической активности и в течение многих лет наблюдают за диагнозами рака», — говорится в Национальном институте рака (NCI).
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Dana-Farber Cancer Institute
Здоровье
С момента своего основания в 1947 году Институт рака Дана-Фарбер в Бостоне, штат Массачусетс, стремился предоставить взрослым и детям, больным раком, лучшее лечение, доступное сегодня, одновременно разрабатывая лекарства завтрашнего дня с помощью передовых исследований.
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