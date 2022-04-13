Онкология: слишком долгое пребывание в «лежачем» положении увеличивает риск рака

«Люди, которые проводят больше времени сидя или полулежа, имеют повышенный риск колоректального рака, рака эндометрия, яичников и предстательной железы», — говорится в исследовании.

«Эти результаты были подтверждены в когорте 8002 чернокожих и белых взрослых в 2020 году: малоподвижный образ жизни является независимым фактором риска рака и смертности».

«Доказательства, связывающие более высокую физическую активность с более низким риском рака, получены в основном из обсервационных исследований, в которых люди сообщают о своей физической активности и в течение многих лет наблюдают за диагнозами рака», — говорится в Национальном институте рака (NCI).