Онкология: эта привычка снижает риск 13 видов рака
Не все виды рака можно предотвратить, но есть проверенные способы снизить риск. Есть некоторые известные факторы риска, хотя наличие одного или нескольких факторов риска не означает, что вы обязательно заболеете раком. По данным NHS, примерно у каждого второго человека в течение жизни разовьется та или иная форма рака.
«Поддержание активности может помочь вам похудеть или сохранить здоровый вес, что снижает риск 13 различных типов рака».
Например, если вы много тренируетесь, это может помочь предотвратить рак груди и кишечника.
«Подолгу сидеть или лежать в течение дня вредно для нашего здоровья. Даже люди, которые занимаются спортом, могут проводить слишком много времени без движения в течение остального дня. Пока неясно, может ли длительное сидение или лежание увеличить риск развития рака. Это область исследований, которая все еще развивается. Большинство исследований не полностью учитывали вес или физическую активность».
Доказательства, связывающие более высокую физическую активность с более низким риском рака, получены в основном из обсервационных исследований, в которых люди сообщают о своей физической активности и наблюдаются в течение многих лет для диагностики рака.
Хотя наблюдательные исследования не могут доказать причинно-следственную связь, когда исследования в разных группах населения дают схожие результаты и когда существует возможный механизм причинно-следственной связи, это свидетельствует о причинно-следственной связи.
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Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)
Здоровье
Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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