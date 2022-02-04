Онкология: эта привычка снижает риск 13 видов рака

«Поддержание активности может помочь вам похудеть или сохранить здоровый вес, что снижает риск 13 различных типов рака».

«Подолгу сидеть или лежать в течение дня вредно для нашего здоровья. Даже люди, которые занимаются спортом, могут проводить слишком много времени без движения в течение остального дня. Пока неясно, может ли длительное сидение или лежание увеличить риск развития рака. Это область исследований, которая все еще развивается. Большинство исследований не полностью учитывали вес или физическую активность».