Онколог Иванцов объяснил, какими бывают наследственные виды рака
В случае наследственного рака мы получаем от родителей гены, которые с возрастом подвергаются мутациям, ведущим к раку, объяснил доктор медицинских наук, онколог Александр Иванцов.
К наследственному раку мы в определенной степени оказываемся запрограммированными. По словам онколога Иванцова, злокачественные опухоли в организме могут возникать вследствие тех мутаций, которые «включаются» генами, полученными от родителей. Обычно мы получаем от родителей 23 пары хромосом с определенной генетической информацией, и среди них могут быть гены с мутациями. Эти «генетические поломки» могут стать причиной нарушений в балансе деления и гибели клеток. При развитии злокачественной опухоли клетки подвергаются аномальному делению и не умирают в положенный им срок, вместо этого они скапливаются в новообразования.
Иванцов заметил, что практически каждая клетка подвергается мутации, но в целом их мало, и организм может справиться с этим, не заболев раком.
«В каждой клетке уже присутствует одна из 5–9 «необходимых» для возникновения рака мутаций. Ее присутствие обычно компенсируется, организм остается здоровым».
В целом, говоря о вероятности развития рака у людей, которые наследуют гены с мутациями, Иванцов уточнил:
«вероятность в большинстве случаев составляет 50/50».
Онколог рассказал, какие виды рака возникают чаще всего именно как наследственные: это злокачественные опухоли яичников, молочной железы, поджелудочной железы, а также колоректальный рак.
Кроме того, Александр Иванцов объяснил, что наследственный рак не нужно путать с семейным, хотя их часто называют как синонимы. В случае семейного рака члены одной семьи с большей частотой заболевают определенным видом рака, однако его причины не связаны с мутациями в генах. Что именно определяет такой склонность, ученые пока точно не знают, поиски причин продолжаются.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие симптомы могут говорить о развитии рака у женщин.
Александр Иванцов
Здоровье
старший научный сотрудник научной лаборатории морфологии опухолей НМИЦ онкологии им. Петрова, доктор медицинских наук
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