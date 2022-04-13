Возможен рак: врачи назвали симптомы, которые не должны игнорировать женщины
К некоторым видам рака женщины бывают склонны в большей мере, чем мужчины, – например это относится к раку щитовидной железы.
Медстатистика говорит, что симптомы рака часто оказываются пропущенными, или же их игнорируют, не считая серьезными или опасными. Врачи назвали признаки, которые не должны игнорировать женщины, которые чаще мужчин заболевают определенными видами рака.
Изменения в работе кишечника. Вздутие живота, запор, диарея или ощущение неполного опорожнения – все это может намекать на колорекатальный рак. Но также данные симптомы распространены среди представительниц слабого пола: они проявляются в зависимости от этапа менструального цикла и периодически возникают у женщин на протяжении жизни вплоть до наступления менопаузы.
Что важно: следует замечать, как долго сохраняются дискомфортные симптомы – если они становятся стойкими, игнорировать их нельзя, нужно обследоваться.
Вздутие живота. Это хорошо знакомое женщинам явление может быть предупреждающим признаком рака яичников.
Что важно: Ощущение вздутия, давления, возникающего в направлении от лобковой кости к грудной клетке, и длящееся более двух недель, – это серьезная причина посетить врача. В случае рака яичников также может произойти беспричинное увеличение веса.
Кровотечение. Вагинальное кровотечение после менопаузы или между менструациями, а также обильные и продолжительные менструальные циклы считаются аномальными. Игнорировать такой симптом опасно, его появление бывает связано с развитием опухолей.
Шишка на шее. Исследования показывают, что рак щитовидной железы является одной из самых быстрорастущих форм рака у женщин – не стоит забывать, данное заболевание в три раза чаще встречается у женщин, чем у мужчин.
Что важно: женщины должны замечать шишки и бугорки на передней части шеи и не игнорировать их.
Необъяснимая потеря веса. Женщины, как правило, радуются похудению, но к сожалению, таким признаком проявляются онкозаболевания – в частности, рак печени и толстой кишки, лейкемия, лимфома, рак поджелудочной железы.
Что важно: заметив снижение веса, которое происходит вне всякой связи с питанием или физическими нагрузками, следует обратиться в медучреждение.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что прогрессирующий рак легких проявляется неспецифическими симптомами в ротовой полости.
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