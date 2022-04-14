Упражнения помогают сохранить объем мозга

«Эти результаты помогают понять, как физическая активность влияет на здоровье мозга, что может помочь в разработке стратегий предотвращения или замедления возрастного ухудшения памяти и мыслительных навыков», — рассказывает автор исследования Жеральдин Пуаснель, доктор из Исследовательского центра в Кане, Франция.

Исследования показали, что физические упражнения помогают защитить клетки мозга. Новое исследование предполагает, что роль упражнений в поддержании уровня инсулина и индекса массы тела (ИМТ) может защитить объем мозга и, таким образом, предотвратить деменцию. Исследование опубликовано в журнале Neurology.Она подчеркивает, что пожилые люди, которые физически активны, Улучшают состояние своей сердечно-сосудистой системы, что повышает структурную целостность мозга. При этом ученые обнаружили, что взаимосвязь между физическими упражнениями и метаболизмом глюкозы в мозге не зависит от уровня инсулина или ИМТ. Снижение глюкозного метаболизма в головном мозге наблюдается у людей с деменцией.В исследовании приняли участие 134 человека со средним возрастом 69 лет, у которых не было проблем с памятью. Люди заполнили анкеты о своей физической активности за последний год. Им провели сканирование мозга, чтобы измерить объем и метаболизм глюкозы. Была собрана информация об ИМТ и уровнях инсулина, а также холестерине, артериальном давлении и других факторах.У людей с наибольшей физической активностью общий объем серого вещества в мозге был выше, чем у людей с наименьшей физической активностью. Когда исследователи проверяли участки мозга, пораженные болезнью Альцгеймера, они получали те же результаты. У людей с наибольшей активностью также была более высокая средняя скорость метаболизма глюкозы в мозге. Но не было обнаружено связи с количеством амилоидных бляшек в мозгу, являющихся маркером болезни Альцгеймера.Ранее специалисты рассказали о пользе упражнений для борьбы с детскими травмами.