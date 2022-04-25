Как сохранить здоровье: упражнения важны для защиты мозга и сердца

«Помимо увеличения метаболизма глюкозы в мозге, упражнения также помогают человеку снизить индекс массы тела, улучшить уровень инсулина. Влияние упражнений на здоровье мозга связано с их способностью снижать факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, такие как уровень холестерина и кровяное давление», - заявили авторы исследовательского проекта.

Специалисты Британского фонда сердца выступили с рекомендацией делать все возможное для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний. По словам экспертов, одним из наиболее эффективных способов профилактики сердечно-сосудистых заболеваний являются физические упражнения. Эксперты советуют уделять физическим упражнениям не менее двух с половиной часов в неделю.Исследователи изучали, как упражнения могут влиять на функционирование сердечно-сосудистой системы, на здоровье мозга. Опубликованные ими данные в журнале Neurology свидетельствуют: физические упражнения увеличивают метаболизм глюкозы в мозге. Впоследствии этот улучшенный метаболизм коррелирует с улучшением функции мозга.По словам специалистов, их работа является дополнением к растущему объему исследований, подтверждающих положительное влияние физической активности на состояние и функции ЦНС. Упражнения и высокий уровень движения в целом значительно улучшают защиту мозга от возрастных дегенеративных процессов – взрослым, пожилым людям особенно важно уделять время спорту, ходьбе, зарядке, гимнастике.Физические упражнения являются ключом к тому, чтобы надолго сохранить здоровье и продлить жизнь, подчеркивают ученые.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что некоторые продукты способны быстро ухудшать когнитивные функции.