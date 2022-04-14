Водоросли могут бороться с разрушительными последствиями жировой болезни печени

«Большинство людей, живущих в западном обществе, не соблюдают рекомендации по ежедневному потреблению кальция и магния и, предположительно, других минералов, связанных с этими минералами. Мы работаем над тем, чтобы выяснить, может ли минеральная добавка обеспечить подход с низкой или нулевой токсичностью для смягчения разрушительных последствий неалкогольной жировой болезни печени».

Состояние также связано с множеством других осложнений, таких как диабет 2 типа, высокий уровень холестерина и рак. Однако, согласно новому исследованию, добавка на основе водорослей может предотвратить развитие таких заболеваний.Результаты нового исследования показали, что водоросли могут помочь предотвратить возникновение осложнений, связанных с жировой болезнью печени.Новое исследование на мышах показало, что полиминеральные добавки могут помочь разрушить пути жировой болезни печени, которые вызывают наибольший ущерб.Добавка получена из красных морских водорослей, которые содержат множество питательных веществ, включая кальций, магний, 72 других минерала и микроэлементы.Изабель Харбер, автор исследования, сказала:Исследование было направлено на определение влияния водорослей на рак толстой кишки путем проведения 15-месячного испытания на мышах, получавших диету с высоким содержанием жиров.Исследователи заметили, что у большинства самцов мышей и некоторых самок на диете с высоким содержанием жиров развились крупные опухоли печени. У мышей, получавших водоросли, не было опухолей в печени.Ранее Медикфорум писал о признаках больной щитовидной железы.