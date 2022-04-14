ВОЗ призвала не терять бдительности по поводу коронавируса
Любая радужная статистика, свидетельствующая о снижении заболеваемости коронавирусом на планете, не должно вводить в заблуждение. Всемирная организация здравоохранения подчёркивает, что нельзя даже речи вести о завершении пандемии.
На чрезвычайном комитете ВОЗ, где обсуждается ситуация с коронавирусом, вновь зазвучали призывы не поддаваться благостным настроениям и не относиться легкомысленно к ситуации с коронавирусной пандемией, складывающейся на планете. Нельзя забывать, что по официальным данным коронавирус убил более 6 млн человек, а по оценкам ряда экспертов - свыше 18 млн на нашей планете. И каждый день продолжают умирать десятки тысяч человек. В этой связи ни в коем случае нельзя говорить о том, что пандемии подходит к своему концу. В некоторых регионах уровень коллективного иммунитета не превышает 10-15%, даже в России он упал уже ниже 48%. Всё это позволяет прогнозировать дальнейшие тяжёлые всплески заболеваемости и новые жертвы.
На брифинге ВОЗ говорили о том, что пандемия сохраняет свою активность, а смертность от коронавируса всё ещё остается очень высокой. Кроме того, развитие коронавируса происходит по непредсказуемой траектории, поэтому ослаблять бдительность ни в коем случае нельзя. И даже самая позитивная информация по цифрам не должна самоуспокаивать человечество.
По данным ВОЗ, на прошлой неделе отмечалось самая низкая смертность от коронавируса за все два с лишним года пандемии. Но целый ряд стран всё ещё переживает заметный всплеск заболеваемости, а ученые считают, что коронавирус может мутировать в более серьезную и опасную форму, которая обойдёт защиту от всех существующих вакцин. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Всемирная организация здравоохранения
Здоровье
специализированное учреждение Организации Объединённых Наций, состоящее из 194 государств-членов, основная функция которого лежит в решении международных проблем здравоохранения населения Земли.
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