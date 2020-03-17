За сутки коронавирусом заразились 14 тысяч человек по всему миру

Примечательно, что из 14 тысяч заболевших только 29 случаев произошли в Китае. Общее количество инфицированных коронавирусом на планете составило 167 511 человек.За все время от коронавирусной инфекции скончались 6606 человек. Вирус обнаружен в 151 стране.