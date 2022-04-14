Замучил постоянный зуд? Пора проверить печень
Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) — это термин, обозначающий ряд состояний, при которых в печени накапливается жир. НАЖБП имеет четыре стадии тяжести, на последней речь идет о циррозе печени, при которой ткани рубцуются и теряют свою функцию. В результате может развиться печеночная недостаточность и даже рак печени, что потребует пересадки.
Заметить развитие НАЖБП удается не всегда, потому что картина течения обычно смазана. А вот у цирроза есть ряд предупреждающих сигналов:
- кожный зуд;
- пожелтение кожи и белков глаз;
- отек ног, стоп или живота.
Специалисты Клиники Мэйо объяснили, что у людей с заболеваниями печени может быть более высокий уровень желчных солей, накапливающихся под кожей. Это и приводит к зуду.
Для цирроза характерно присутствие воспаления в течение нескольких лет. При этом есть две стадии, которые предшествуют ему и проявляются яркими симптомами. Речь идет о неалкогольном стеатогепатите и фиброзе. Вам стоит обратиться к врачу, если вы заметили:
- тупую или ноющую боль в правом подреберье;
- чрезмерную усталость;
- необъяснимую потерю веса.
Ранее специалисты назвали необычный признак анемии.
Клиника Мэйо
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