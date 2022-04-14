Замучил постоянный зуд? Пора проверить печень

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Постоянный зуд может быть признаком цирроза печени

Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) — это термин, обозначающий ряд состояний, при которых в печени накапливается жир. НАЖБП имеет четыре стадии тяжести, на последней речь идет о циррозе печени, при которой ткани рубцуются и теряют свою функцию. В результате может развиться печеночная недостаточность и даже рак печени, что потребует пересадки.

Заметить развитие НАЖБП удается не всегда, потому что картина течения обычно смазана. А вот у цирроза есть ряд предупреждающих сигналов:
  • кожный зуд;
  • пожелтение кожи и белков глаз;
  • отек ног, стоп или живота.
Национальная служба здравоохранения Великобритании настоятельно рекомендует обратиться к врачу, если у вас есть заболевания печени и начали появляться подобные симптомы.

Специалисты Клиники Мэйо объяснили, что у людей с заболеваниями печени может быть более высокий уровень желчных солей, накапливающихся под кожей. Это и приводит к зуду.

Для цирроза характерно присутствие воспаления в течение нескольких лет. При этом есть две стадии, которые предшествуют ему и проявляются яркими симптомами. Речь идет о неалкогольном стеатогепатите и фиброзе. Вам стоит обратиться к врачу, если вы заметили:
  • тупую или ноющую боль в правом подреберье;
  • чрезмерную усталость;
  • необъяснимую потерю веса.
Эти две стадии изменений печени позволяют органу функционировать. Специалисты подчеркивают, что в этот момент важно сосредоточиться на диете. Нужно включать большое количество фруктов и овощей, сокращая при этом потребление жиров, сахара и соли. Физическая активность, вне зависимости от ее интенсивности, также помогает улучшить состояние печени.

Ранее специалисты назвали необычный признак анемии.

Клиника Мэйо

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Теги : зуд, НАЖБП, цирроз печени