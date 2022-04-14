НАЖБП: признаки серьезного и необратимого повреждения печени

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НАЖБП: признаки серьезного и необратимого повреждения печени

Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) описывает ряд состояний, которые имеют одну общую черту — накопление жира в печени. Однако здоровая печень должна содержать лишь небольшое количество жира. Одним из признаков, указывающих на прогрессирование этого состояния, является кожный зуд.

НАЖБП развивается в четыре основные стадии, последней из которых является цирроз печени. Цирроз считается «самой тяжелой стадией», при которой ваша печень сжимается, становится рубцовой и бугристой. Что еще хуже, это повреждение печени является «постоянным» и может даже привести к печеночной недостаточности или раку печени, пояснили в NHS.
Это может привести к необходимости пересадки печени. В отличие от ранних стадий жирового гепатоза, цирроз имеет множество предупредительных признаков.

К ним относятся «тяжелые» симптомы, такие как:
  • Зудящая кожа
  • Пожелтение кожи и белков глаз (желтуха)
  • Отек ног, лодыжек, стоп или живота
Национальная служба здравоохранения настоятельно рекомендует вам «срочно» обратиться к врачу общей практики, если вы испытываете какие-либо из этих симптомов и страдаете заболеванием печени. Сеть медицинского обслуживания клиник Майо объяснила, что у людей с заболеваниями печени может быть более высокий уровень желчных солей, накапливающихся под кожей. Это накопление может привести к зуду, привлекая внимание к возможности НАЖБП.

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Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)

Здоровье

Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии

Теги : неалкогольная жировая болезнь печени, НАЖБП, симптомы больной печени