НАЖБП: признаки серьезного и необратимого повреждения печени
Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) описывает ряд состояний, которые имеют одну общую черту — накопление жира в печени. Однако здоровая печень должна содержать лишь небольшое количество жира. Одним из признаков, указывающих на прогрессирование этого состояния, является кожный зуд.
НАЖБП развивается в четыре основные стадии, последней из которых является цирроз печени. Цирроз считается «самой тяжелой стадией», при которой ваша печень сжимается, становится рубцовой и бугристой. Что еще хуже, это повреждение печени является «постоянным» и может даже привести к печеночной недостаточности или раку печени, пояснили в NHS.Это может привести к необходимости пересадки печени. В отличие от ранних стадий жирового гепатоза, цирроз имеет множество предупредительных признаков.
К ним относятся «тяжелые» симптомы, такие как:
- Зудящая кожа
- Пожелтение кожи и белков глаз (желтуха)
- Отек ног, лодыжек, стоп или живота
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Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)
Здоровье
Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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