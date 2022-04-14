Ученые: инсульт у женщин часто не распознается из-за нетипичных симптомов

«Инсульт у женщин часто не распознается из-за нетипичных симптомов, с чем связана ошибочность диагнозов и подверженность тяжелым последствиям»,- заявили представители Института глобального здравоохранения Джорджа (George Institute for Global Health).

Спутанность сознания.

Усталость и слабость.

Обмороки.

Изменения психического свойства: паника, тревога.