Ученые: инсульт у женщин часто не распознается из-за нетипичных симптомов

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плохое самочувствие

Ученые из Австралии заключили, что у женщин с инсультом чаще чем у мужчин возникают нетипичные симптомы, это затрудняет своевременную диагностику и оказание помощи.

«Инсульт у женщин часто не распознается из-за нетипичных симптомов, с чем связана ошибочность диагнозов и подверженность тяжелым последствиям»,- заявили представители Института глобального здравоохранения Джорджа (George Institute for Global Health).

В пользу такого вывода говорят данные анализа 21 исследовательского проекта с участием более 36 000 человек возрастов от 58 до 79 лет. Ученые установили, что женщинам, которых настигал инсульт, чаще по сравнению с мужчинами ставили «неинсультный» диагноз. В основном это происходит вследствие того, что клиническая картина инсульта у женщин чаще отличается от свойственной ему «классической» симптоматики.

В частности, женским инсультам бывают свойственны следующие признаки.
  • Спутанность сознания.
  • Усталость и слабость.
  • Обмороки.
  • Изменения психического свойства: паника, тревога.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что женщины чаще мужчин заболевают определенными видами рака, поэтому им нужно с особым вниманием относиться к появлению отдельных симптомов.

Институт глобального здоровья Джорджа (George Institute for Global Health)

Здоровье

независимый медицинский исследовательский институт со штаб-квартирой в Австралии

Теги : инсульты у женщин, нетипичные симптомы, женщины и мужчины