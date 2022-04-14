Ученые: инсульт у женщин часто не распознается из-за нетипичных симптомов
Ученые из Австралии заключили, что у женщин с инсультом чаще чем у мужчин возникают нетипичные симптомы, это затрудняет своевременную диагностику и оказание помощи.
«Инсульт у женщин часто не распознается из-за нетипичных симптомов, с чем связана ошибочность диагнозов и подверженность тяжелым последствиям»,- заявили представители Института глобального здравоохранения Джорджа (George Institute for Global Health).
В пользу такого вывода говорят данные анализа 21 исследовательского проекта с участием более 36 000 человек возрастов от 58 до 79 лет. Ученые установили, что женщинам, которых настигал инсульт, чаще по сравнению с мужчинами ставили «неинсультный» диагноз. В основном это происходит вследствие того, что клиническая картина инсульта у женщин чаще отличается от свойственной ему «классической» симптоматики.
В частности, женским инсультам бывают свойственны следующие признаки.
- Спутанность сознания.
- Усталость и слабость.
- Обмороки.
- Изменения психического свойства: паника, тревога.
Институт глобального здоровья Джорджа (George Institute for Global Health)
Здоровье
независимый медицинский исследовательский институт со штаб-квартирой в Австралии
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