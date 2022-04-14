Нутрициолог перечислила продукты, которые помогут избавиться от паразитов внутри организма

«Рекомендую включить в рацион лук, чеснок, имбирь, корицу, гвоздику, перец черный и чили, куркуму, хрен, горчицу, тыквенные семечки, семя льна, лимоны, ананасы, гранат, грибы лисички. Также хорошо употреблять кефир с утра», — говорит эксперт.

Профилактикой паразитоза служат все продукты, которые имеют острый, горький, жгучий и кислый вкус. При их регулярном употреблении паразиты будут чувствовать себя некомфортно и вынуждены будут бежать.А вот сладкую еду, как и дрожжи, паразиты любят. Такая среда благоприятна для их размножения. Более того — в процессе своей жизнедеятельности паразиты могут продуцировать токсины, которые как бы заставляют нас постоянно хотеть сладкого. И когда вас в очередной раз потянет на торт или пирожное, большой вопрос, чье это желание на самом деле?Какие признаки говорят о том, что внутри вас кто-то живет и этот кто-то явно не прибавляет вам здоровья? Скрытыми симптомами паразитоза, помимо тяги на сладкое,⠀является вздутый живот (особенно в вечернее время), акне,⠀неприятный запах тела, многочисленные папилломы на теле.Если вы заметили у себя сразу два и более перечисленных признаков, с большой долей вероятности можно утверждать, что в вашем теле живут паразиты.