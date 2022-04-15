Хью Грант рассказал как пережил ковид: «глазные яблоки казались на 3 размера больше»

«Это началось, когда я продолжал сильно потеть. Это было похоже на пончо из пота, действительно смущающее. Мои глазные яблоки казались большими на три размера, и (у меня было) ощущение, будто какой-то огромный мужчина сидит у меня на груди. Я подумал: «Я не знаю, что это такое». И вот однажды я шел по улице и подумал: «Я ни хрена не чувствую запаха».

Высокая температура или озноб (озноб) – высокая температура означает, что вам жарко при прикосновении к груди или спине (температуру измерять не нужно).

Новый непрерывный кашель — это означает сильный кашель в течение более часа или три или более эпизодов кашля в течение 24 часов.

Одышка

Чувство усталости или истощения

Больное тело

Головная боль

Боль в горле

Заложенный или насморк

Потеря аппетита

Диарея

Чувствовать себя больным или быть больным.

«Я начал нюхать цветы, ничего. И вы все больше и больше отчаиваетесь. Вы начинаете паниковать. В конце концов я пошел домой и брызнул Chanel No. 5 моей жены прямо в лицо. Ничего не почувствовал».