Хью Грант рассказал как пережил ковид: «глазные яблоки казались на 3 размера больше»
Появившись в американском ток-шоу, Грант предположил, что и он, и его жена заразились вирусом в феврале 2020 года. Но из-за симптомов, которые он впервые начал испытывать, актер, получивший «Золотой глобус», понятия не имел, что это Covid, и начал "паника".
Хотя Грант впервые заразился вирусом еще в 2020 году, он по-прежнему свирепствует в Великобритании по сей день. В связи с этим независимый регулятор лекарственных средств Великобритании сегодня первым в мире одобрил вакцину Valneva, шестую вакцину против Covid, получившую разрешение MHRA.
Рассказывая о том, что он назвал «странным синдромом», Грант рассказал о некоторых первых симптомах, от которых он страдал:
«Это началось, когда я продолжал сильно потеть. Это было похоже на пончо из пота, действительно смущающее. Мои глазные яблоки казались большими на три размера, и (у меня было) ощущение, будто какой-то огромный мужчина сидит у меня на груди. Я подумал: «Я не знаю, что это такое». И вот однажды я шел по улице и подумал: «Я ни хрена не чувствую запаха».
Оглядываясь назад на опыт Гранта, становится ясно, что потеря обоняния и вкуса является распространенным побочным эффектом Covid. Другие симптомы также кажутся похожими на другие болезни, такие как простуда или грипп.
NHS объясняет, что другие симптомы Covid могут включать:
- Высокая температура или озноб (озноб) – высокая температура означает, что вам жарко при прикосновении к груди или спине (температуру измерять не нужно).
- Новый непрерывный кашель — это означает сильный кашель в течение более часа или три или более эпизодов кашля в течение 24 часов.
- Одышка
- Чувство усталости или истощения
- Больное тело
- Головная боль
- Боль в горле
- Заложенный или насморк
- Потеря аппетита
- Диарея
- Чувствовать себя больным или быть больным.
«Я начал нюхать цветы, ничего. И вы все больше и больше отчаиваетесь. Вы начинаете паниковать. В конце концов я пошел домой и брызнул Chanel No. 5 моей жены прямо в лицо. Ничего не почувствовал».
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Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)
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Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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