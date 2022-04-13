Не настолько опасно, как многие думают: врач назвала достоинства пальмового масла
По словам врача-диетолога Натальи Денисовой, употребление пальмового масла не несет в себе той опасности для здоровья, которую в нем многие видят.
Врач сообщила в интервью, что пальмовое масло обладает многими достоинствами – в частности оно является источником важнейших питательных веществ, витаминов.
«В этом продукте содержится меньше насыщенных жирных кислот, чем в сливочном масле. Также в нем присутствуют витамины А (каротиноиды), Е (токоферолы и токотриенолы) и кофермент Q10», - перечислила медик.
Также, по словам Денисовой, пальмовое масло не содержит холестерина, при этом в нем присутствует фитостерин – натуральный компонент, способствующий очищению кровеносных сосудов от атеросклеротических бляшек.
Еще одно несомненное достоинство этого продукта – высокая концентрация антиоксидантов. Врач заметила: те, кто называет пальмовое масло канцерогенным, ошибаются. Напротив, благодаря действию антиоксидантных соединений в этом масле снижается риск возникновения некоторых типов рака, а помимо них – риски диабета, сердечно-сосудистых заболеваний.
«Пальмовое масло добавляют в молочную продукцию в качестве заменителя животных жиров, а также в кондитерские изделия. Это не настолько опасно, как многие привыкли думать», - поделилась мнением Наталья Денисова.
Медик подчеркнута, что употребление молочных продуктов, содержащих данное масло, ассоциируется с более низкой склонностью к накоплению холестерина в артериях и сосудах.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что при повышенном уровне холестерина спасением для сердца могут быть продукты с высоким содержанием омега-3 жирных кислот.
Наталья Денисова
ЗОЖ
врач-диетолог Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Наталья Денисова.
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