Не настолько опасно, как многие думают: врач назвала достоинства пальмового масла

«В этом продукте содержится меньше насыщенных жирных кислот, чем в сливочном масле. Также в нем присутствуют витамины А (каротиноиды), Е (токоферолы и токотриенолы) и кофермент Q10», - перечислила медик.

«Пальмовое масло добавляют в молочную продукцию в качестве заменителя животных жиров, а также в кондитерские изделия. Это не настолько опасно, как многие привыкли думать», - поделилась мнением Наталья Денисова.