Терапевт Беляева: запивать лекарства неподходящими напитками опасно
Врачи предупреждают, что использование неподходящих жидкостей для запивания ими лекарств может провоцировать опасные для человека осложнения.
В интервью врача-терапевта Елены Беляевой прозвучало напоминание о том, что запивать лекарства неподходящими напитками неправильно, а некоторых случаях даже опасно. В частности, врач рекомендует не использовать с этой целью соки, минеральную воду с газом – такие напитки могут сделать лекарство, в сущности, бесполезным.
«В обоих вариантах напитков могут присутствовать цитраты, снижающие эффект лекарственных средств», - заметила Беляева.
Говоря о том, что может быть именно опасным, врач призвала никогда не запивать лекарства алкогольными напитками.
«Прием некоторых средств в сочетании с алкоголем вызывает обратную реакцию. Это касается антибиотиков, противоаллергических и противопростудных средств, таблеток для лечения сахарного диабета, препаратов, которые снижают артериальное давление», - перечислила Беляева.
Терапевт сообщила дополнительно, что употреблять спиртные напитки опасно и противопоказано, если человек принимает препараты, влияющие на нервную систему, или использует сосудосуживающие средства. При применении последних горячительные напитки могут спровоцировать возникновение спазмов, гипертонического криза.
Медик назвала признаки, указывающие на то, что человеком был совмещен прием лекарств и алкоголя.
- Повышение артериального давления.
- Резкое учащение пульса.
- Чувство страха, паники.
- Рвотные позывы.
- Состояние прострации.
- Остановка дыхания.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что употребление кофе и чая может провоцировать и усугублять проблему выпадения волос.
Елена Беляева
Здоровье
врач-терапевт
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