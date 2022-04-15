Терапевт Беляева: запивать лекарства неподходящими напитками опасно

«В обоих вариантах напитков могут присутствовать цитраты, снижающие эффект лекарственных средств», - заметила Беляева.

«Прием некоторых средств в сочетании с алкоголем вызывает обратную реакцию. Это касается антибиотиков, противоаллергических и противопростудных средств, таблеток для лечения сахарного диабета, препаратов, которые снижают артериальное давление», - перечислила Беляева.

Повышение артериального давления.

Резкое учащение пульса.

Чувство страха, паники.

Рвотные позывы.

Состояние прострации.

Остановка дыхания.