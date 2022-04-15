Каким людям не следует пить вино: объясняют врачи
Для людей, составляющих группу риска, даже один бокал выпитого вина может стать пусковым механизмом потенциально опасных нарушений, считают медики.
Расслабляться вечером с бокалом вина предпочитают многие люди, но специалисты предупреждают: вино – напиток не для всех. В некоторых случаях оно не должно употребляться даже умеренно, убеждены врачи.
Каким же людям, по их мнению, не следует пить вино?
Диабетики. Если у вас диабет, то с употреблением вина вам следует быть осторожным, – об этом говорит доктор медицины Линн Постон. Эксперт объясняет, что многочисленные сорта вин способны оказывать выраженное влияние на уровень сахара в крови, способствовать его колебаниям, что крайне нежелательно и рискованно при диабете. Особенно опасно, если люди с диабетом пьют вино натощак – в этом случае повышается риск того, что концентрация сахара в крови сначала резко возрастет, а затем столь же резко понизится, что чревато развитием гипогликемии и ее последствия – комы.
Принимающие седативные или обезболивающие препараты. Еще одна категория людей, которым не следует пить вино. Специалисты объясняют, что успокоительные и болеутоляющие лекарства замедляют активность мозга, – и то же самое делает алкоголь. Их суммарный эффект может провоцировать развитие неприятных и тяжелых состояний, вызванных дисфункцией ЦНС, вплоть до развития комы и даже смерти из-за остановки дыхания.
Принимающие дисульфирам. Данное лекарство, используется при лечении пациентов с хроническим алкоголизмом, и оно может давать серьезные побочные эффекты в сочетании с вином. В частности, могут возникать головные боли, тошнота и рвота, слабость, негативные изменения частоты дыхания и сердечных сокращений.
Астматики. Если человек подвержен астме, бокал или два вина могут сделать его более склонным к астматическому приступу. По словам доктора медицинских наук Крис Эйри, вино содержит сульфиты – вещества, к которым люди с астмой бывают особенно чувствительными: при попадании сульфитов в их организм возможны самые неприятные побочные реакции.
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