Дефицит витамина B12: темны круги под глазами и отек лица могут быть признаками

«Дефицит витамина B12 — это состояние, при котором в вашем организме не хватает здоровых эритроцитов из-за недостатка витамина B12».

Отеки и темные круги под глазами

«Дефицит [B12] может привести к плохой оксигенации тканей организма, и последствия этого проявляются в основном под глазами, где более заметны ярко выраженные голубоватые вены».

Подергивание лица