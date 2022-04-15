Дефицит витамина B12: темны круги под глазами и отек лица могут быть признаками
Витамин B12 широко распространен среди пожилых людей, но считается, что распространение веганства усугубляет проблему. При отсутствии лечения это состояние может привести к серьезным сердечным и неврологическим проблемам. К счастью, симптомы могут возникнуть на начальных стадиях дефицита. Имеются данные о том, что они могут включать подергивание лица, боль в лице и отек вокруг глаз.
John's Hopkins Medicine говорится:
«Дефицит витамина B12 — это состояние, при котором в вашем организме не хватает здоровых эритроцитов из-за недостатка витамина B12».
Целью этих клеток является перенос кислорода ко всем частям тела и выделение углекислого газа в легкие для удаления. Поэтому симптомы дефицита, скорее всего, возникнут, когда различные части тела будут лишены питательных веществ и кислорода.
Отеки и темные круги под глазами
B12 способен помочь избавить организм от задержки воды благодаря своим мочегонным свойствам, поэтому без него могут возникнуть отеки. Дефицит является основной причиной задержки воды, что может привести к отеку тканей вокруг глаз, придавая им опухший вид.
«Дефицит [B12] может привести к плохой оксигенации тканей организма, и последствия этого проявляются в основном под глазами, где более заметны ярко выраженные голубоватые вены».
По этой причине считается, что синяки под глазами более выражены у людей с дефицитом витамина B12, а кожа у них бледная.
Подергивание лица
Имеются данные о том, что низкие уровни также могут вызывать подергивания лица, которые, вероятно, возникают по мере того, как нервы лица постепенно повреждаются.
Подергивание может ощущаться вокруг обоих глаз или только в одном. Хотя подергивание лица может быть неприятным, оно не вызывает боли.
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John's Hopkins Medicine
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