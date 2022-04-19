Дефицит витамина B12: симптомами могут быть отечность, темные круги и выступающие синие вены

«Обязательно пейте много воды, добавляйте антиоксиданты и минимизируйте потребление соли и алкоголя в своем рационе», — советует MZ Skin.

По данным, B12 способен помочь избавить организм от задержки воды благодаря своим мочегонным свойствам, поэтому без него могут возникнуть отеки.Известно, что дефицит B12 является основной причиной задержки воды. Отек, возникает, когда в организме накапливается избыток жидкости. Это может привести к отеку тканей вокруг глаз, придавая им опухший вид.Витамины группы В включают витамины B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 (также называемые фолиевой кислотой) и B12. Некоторые из них могут иметь значение для здоровья кровообращения и водного баланса в организме.Здоровая диета должна давать вам все витамины группы В, необходимые вашему организму для нормального функционирования, поэтому убедитесь, что вы включаете разнообразные продукты, и если вы решите принимать добавку витамина В, не принимайте больше рекомендуемой дозы.Распространенной причиной темных кругов под глазами является низкий уровень железа или B12. Дефицит B12 может привести к плохой оксигенации тканей организма, иГолубоватые вены вокруг глаз могут быть более заметными.Эти виновники приводят к задержке воды, усугубляют отек и ухудшают кровообращение, что способствует изменению внешнего вида вокруг глаз.В крайних случаях недостаток B12 может повредить зрительный нерв или закупорить кровеносные сосуды сетчатки, вызывая нечеткость зрения, двоение в глазах, чувствительность к свету и даже потерю зрения.Ранее Медикфорум писал о признаках деменции.