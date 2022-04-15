Выделения из молочных желез: норма или патология?

«Выделения из сосков могут появляться при внутрипротоковой папилломе, хроническом мастите, фиброзно-кистозной болезни, доброкачественных опухолях, также иногда это свидетельствует об утолщении стенок протоков», — отмечает эксперт.

Доктор отмечает, что прежде, чем дать ответ на вопрос и поставить диагноз, в проблеме нужно разобраться и понять, что именно стало причиной выделений из сосков. Это может быть сигналом, как онкологических заболеваний, так и обычного мастита или воспаления.В таком случае выделения, как правило, двусторонние; бесцветные, без примесей и комочков, консистенция липкая. Могут появляться при надавливании.Однако далеко не всегда выделения безобидные. В некоторых случаях при появлении таких симптомов нужно бить тревогу и срочно идти к врачу. Довольно часто выделения являются предшественникам раковых клеток или первичными признаками злокачественной опухоли на стенках протоков.В этих случаях выделения чаще появляются из одной груди, и что характерно — самопроизвольно, без надавливания. В молочной железе при этом прощупываются уплотнения, похожие на узлы.Белые и желтые выделения характерны для воспалительных процессов. Темно-зеленые — при нагноении. Прозрачные водянистые — при раке молочной железы. Кровянистые — при онкологии или папиломе. Наиболее опасными считаются черные выделения — они говорят о распаде злокачественной опухоли.