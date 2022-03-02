Главный признак наличия ракового заболевания: обратите внимание на выделения

37 Фото: pixabay.com
врач

Онколог Андрей Каприн назвал главный признак рака. По его словам, нужно обращать внимание на выделения.

Кровянистые выделения в моче и в кале, а также из сосков являются главным признаком онкологического процесса.  Как только они появились — нужно обратиться к врачу. Это самый яркий пример, отмечает Каприн. Кроме того, необходимо обратить внимание на потерю аппетита и необоснованную потерю веса.

Разумеется, нельзя сказать, что это обязательно рак, но игнорировать такие явления нельзя.

На какие выделения нужно обращать внимание женщинам? Рак шейки матки (РШМ) – злокачественное новообразование, прорастающее из слизистой оболочки шейки матки. Зачастую заболевание протекает без симптомов длительное время.

Симптомы рака шейки матки

Кровянистые выделения. Речь идет не о маточных выделениях, а о контактных, то есть кровь выделяется после полового акта из-за травмирования шейки матки, ткани которой чувствительны к малейшему прикосновению.

Специфические выделения из влагалища. Могут появляться специфические прозрачные выделения желтоватого цвета – бели. Основную часть этой жидкости составляют лейкоциты, которые вырабатываются для борьбы со раковыми клетками.·        

Болевые ощущения. Иногда женщины отмечают болевые ощущения в области крестца и позвоночника, в нижней части живота. Появляются сильные болевые ощущения во время полового акта.

Выделения из заднего прохода могут быть при раке прямой кишки, отмечают онкологи.

Симптомы рака кишки

  • Анемия, усталость;
  • Слизистые или гнойные выделения;
  • Боли в нижней части живота и промежности, возникающие до дефекации и во время нее;
  • Ложные позывы к дефекации;
  • Выделение крови при дефекации.
Выделения из сосков

Выделения из соска могут отличаться консистенцией, прозрачностью, цветом и так далее. При раке молочной железы они чаще всего кровянистые, сукровичные или янтарные. Впадины и неровности на коже груди часто указывают на развитие опухоли.

Читайте далее: Несколько ярких признаков, позволяющих определить рак по глазам.
Теги : рак, симптомы рака, выделения при раке