Главный признак наличия ракового заболевания: обратите внимание на выделения
Онколог Андрей Каприн назвал главный признак рака. По его словам, нужно обращать внимание на выделения.
Кровянистые выделения в моче и в кале, а также из сосков являются главным признаком онкологического процесса. Как только они появились — нужно обратиться к врачу. Это самый яркий пример, отмечает Каприн. Кроме того, необходимо обратить внимание на потерю аппетита и необоснованную потерю веса.
Разумеется, нельзя сказать, что это обязательно рак, но игнорировать такие явления нельзя.
На какие выделения нужно обращать внимание женщинам? Рак шейки матки (РШМ) – злокачественное новообразование, прорастающее из слизистой оболочки шейки матки. Зачастую заболевание протекает без симптомов длительное время.
Симптомы рака шейки маткиКровянистые выделения. Речь идет не о маточных выделениях, а о контактных, то есть кровь выделяется после полового акта из-за травмирования шейки матки, ткани которой чувствительны к малейшему прикосновению.
Специфические выделения из влагалища. Могут появляться специфические прозрачные выделения желтоватого цвета – бели. Основную часть этой жидкости составляют лейкоциты, которые вырабатываются для борьбы со раковыми клетками.·
Болевые ощущения. Иногда женщины отмечают болевые ощущения в области крестца и позвоночника, в нижней части живота. Появляются сильные болевые ощущения во время полового акта.
Выделения из заднего прохода могут быть при раке прямой кишки, отмечают онкологи.
Симптомы рака кишки
- Анемия, усталость;
- Слизистые или гнойные выделения;
- Боли в нижней части живота и промежности, возникающие до дефекации и во время нее;
- Ложные позывы к дефекации;
- Выделение крови при дефекации.
Выделения из соска могут отличаться консистенцией, прозрачностью, цветом и так далее. При раке молочной железы они чаще всего кровянистые, сукровичные или янтарные. Впадины и неровности на коже груди часто указывают на развитие опухоли.
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