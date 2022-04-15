Врач Мышков назвал опасную дозу алкоголя и других напитков

«человек может выпить до двух-трех чашек некрепкого кофе с молоком в день только при отсутствии проблем с сердечно-сосудистой системой».

В своем интервью врач посоветовал употреблять воду из расчета 20 или 25 мг на один килограмм тела. Каждый таким образом может посчитать, каким может быть для него предельный суточный объем, пить больше не нужно.С особой тщательностью врач Мышков советует контролировать количество употребляемого алкоголя. Он заметил, что если человек позволяет себе употреблять спиртное, то, следует знать: употребление более 100-150 мг чистого спирта за сутки вызывает разрушение в организме. Прием более 500 мг чистого спирта может оказаться летальным.Рассуждая, какая доза кофе может оказаться опасной, Геннадий Мышков посоветовал пить напиток «с осторожностью». В беседе с «Пятым каналом» врач сделал замечание, чтоПередозировка кофеином может вызывать неприятные эффекты, уточнил медик. Среди побочных эффектов он назвал повышение кровяного давления, появление головной боли, изменение ритма сердцебиения и дискомфорт в груди.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что правильное употребление воды может помочь нормализовать давление.