Гастроэнтеролог опровергла популярные мифы о витаминах

«Еще один миф гласит, что потребность в витаминах можно закрыть за счёт питания и дополнительно принимать ничего не нужно. Увы, наш рацион далек от идеала. В пище, которую потребляет большинство, калорий много, а витаминов мало. В нашем рационе избыток жиров, добавленного сахара. Причем продукты так переработаны, что витаминов вы там почти не найдете», — поясняет специалист.

Один из популярных мифов — витамины бесполезны и употреблять их бессмысленно. На самом деле, нутриенты жизненно необходимы для полноценного функционирования организма, поскольку влияют на большинство процессов.Многие ошибочно полагают, что синтетические витамины и натуральные, полученные из еды, сильно отличаются между собой, и что первые вообще мало эффективны. Витамины действительно могут иметь различное происхождение. Например, фолиевую кислоту получают путем химического синтеза. Но усваивается она гораздо лучше, чем фолаты, полученные из продуктов.Еще одно заблуждение о витаминах — это противоречивое суждение, согласно которому витамины вызвают рак. В умеренных дозах витамины не оказывают побочных действий. Однако и противоположное мнение о том, что витамины способны защищать от онкологий, тоже не имеет под собой никакой доказательной базы.Несмотря на положительные свойства, пить витамины для профилактики, без анализов и назначений врача, нежелательно. Относитесь к ним, как к лекарству. Есть дефицит — восполняйте, нет — не нужно запасаться впрок.