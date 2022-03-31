Гастроэнтеролог опровергла популярные мифы о витаминах

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витамины

Терапевт-гастроэнтеролог Айгуль Ишмурзина разрушила наиболее распространенные мифы и стереотипы о витаминах.

Один из популярных мифов — витамины бесполезны и употреблять их бессмысленно. На самом деле, нутриенты жизненно необходимы для полноценного функционирования организма, поскольку влияют на большинство процессов.

«Еще один миф гласит, что потребность в витаминах можно закрыть за счёт питания и дополнительно принимать ничего не нужно. Увы, наш рацион далек от идеала. В пище, которую потребляет большинство, калорий много, а витаминов мало. В нашем рационе избыток жиров, добавленного сахара. Причем продукты так переработаны, что витаминов вы там почти не найдете», — поясняет специалист.

Многие ошибочно полагают, что синтетические витамины и натуральные, полученные из еды, сильно отличаются между собой, и что первые вообще мало эффективны. Витамины действительно могут иметь различное происхождение. Например, фолиевую кислоту получают путем химического синтеза. Но усваивается она гораздо лучше, чем фолаты, полученные из продуктов.

Еще одно заблуждение о витаминах — это противоречивое суждение, согласно которому витамины вызвают рак. В умеренных дозах витамины не оказывают побочных действий. Однако и противоположное мнение о том, что витамины способны защищать от онкологий, тоже не имеет под собой никакой доказательной базы.

Несмотря на положительные свойства, пить витамины для профилактики, без анализов и назначений врача, нежелательно. Относитесь к ним, как к лекарству. Есть дефицит — восполняйте, нет — не нужно запасаться впрок.
Айгуль Ишмурзниа
Айгуль Ишмурзниа
Здоровье
Терапевт, гастроэнтеролог, врач высшей категории
Теги : Айгуль Ишмурзина, витамины, мифы