Онкология: отек в этих шести частях тела наблюдаемая у больных раком

«Отек чаще всего возникает на ногах и ступнях, но также может возникать на руках, лице и животе. Отек — обычное состояние для людей, больных раком. Это может быть вызвано раком, лечением рака или другой проблемой, не связанной с раком. Некоторые виды рака, такие как рак почек, печени и яичников, с большей вероятностью вызывают отек».

Типы рака названы в честь типа клеток, в которых он начинается, поэтому известно более 100 форм. Симптомы сильно различаются для каждой группы, но некоторые общие признаки включают постоянную усталость и необычные припухлости. По данным некоторых органов здравоохранения, менее известным симптомом рака может быть опухоль в нескольких частях тела. Два вида задержки воды,Отек — это медицинский термин, обозначающий опухоль, возникающую в результате задержки воды в тканях организма. Обычно это происходит в результате травмы, беременности или инфекции, но менее известной причиной отека является рак.По данным органа здравоохранения ASCO:Отек является очевидным признаком отека, но иногда кожа может стать опухшей, блестящей или выглядеть слегка вмятиной после нажатия. Иногда это может также вызывать, казалось бы, несвязанные симптомы, такие как одышка, кашель или нерегулярное сердцебиение.Отек, связанный с раком, обычно вызывается сосудистой реакцией, которая вызывает повышенную способность жидкости в клетках просачиваться в слои кожи. Но при некоторых видах рака, таких как рак почки, отек возникает, когда опухоль мешает органу удалять лишнюю жидкость в организме.Другие симптомы рака почки могут включать опухоль или образование на боку или в нижней части спины, затяжную тупую боль или боль в боку, животе или пояснице, а также чувство постоянной усталости.Ранее Медикфорум писал об опасности позеленевшего картофеля.