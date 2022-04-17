Как проявляется рак: два вида отеков, которые часто наблюдаются у заболевших

«некоторые виды рака, такие как рак почек, печени и яичников, с большей вероятностью вызывают отек».

Кожа может выглядеть блестящей или на ней долго остается вмятина после надавливания.

Параллельно могут возникать такие симптомы, как одышка, кашель или нерегулярное сердцебиение.

«Отек, связанный с раком, обычно вызывается сосудистой реакцией, из-за которой усиливается просачивание жидкости в слои кожи. Но при некоторых видах рака, таких как рак почки, отек возникает в связи с тем, что опухоль мешает органу удалять лишнюю жидкость».

«любые необычные телесные изменения требуют посещения терапевта».