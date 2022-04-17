Как проявляется рак: два вида отеков, которые часто наблюдаются у заболевших
Различные виды рака могут проявляться внешне таким симптомом, как отек, возникший из-за скопления жидкости.
Рак является малоизвестной причиной отеков, которые могут возникать у заболевших в разных частях тела. По данным организации Cancer.Net,
«некоторые виды рака, такие как рак почек, печени и яичников, с большей вероятностью вызывают отек».
Онкологи констатируют, что чаще всего отек у заболевших возникает на ногах и ступнях, но также может появляться на руках, лице и животе.
Особенности, которые сопровождают раковые отеки.
- Кожа может выглядеть блестящей или на ней долго остается вмятина после надавливания.
- Параллельно могут возникать такие симптомы, как одышка, кашель или нерегулярное сердцебиение.
«Отек, связанный с раком, обычно вызывается сосудистой реакцией, из-за которой усиливается просачивание жидкости в слои кожи. Но при некоторых видах рака, таких как рак почки, отек возникает в связи с тем, что опухоль мешает органу удалять лишнюю жидкость».
Отеки при раке почки. Почки играют решающую роль в регулировании баланса жидкости и уровня электролитов в организме. Когда парный орган поддается злокачественному заболеванию, происходит накопление – например, в ногах, лодыжках и ногах. При этом, например, может происходить непреднамеренная потеря веса.
Другие симптомы рака почки могут включать образования, возникающие на боку или в нижней части спины, затяжную тупую боль или боль в боку, животе или пояснице, а также чувство постоянной усталости.
Асцит. Данный тип отека подразумевает скопление жидкости в брюшной полости. Возникновение асцита ассоциируется с развитием рака яичников, поджелудочной железы, печени, толстой кишки.
Медики подчеркивают, что отеки не всегда означают, что у человека рак, однако
«любые необычные телесные изменения требуют посещения терапевта».
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что блюда, жареные в некоторых видах масла, могут усиливать подверженность организма раку.
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