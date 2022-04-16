Врач Линь: кортизол и алкоголь являются ключевыми причинами жира на животе

«Кортизол поддерживает общее состояние здоровья», — сказал доктор Юфан Линь. «Это помогает нам проснуться, дает нам энергию в течение дня и понижается ночью, чтобы помочь нам спать и отдыхать».

«Исследования широко изучали эту взаимосвязь между кортизолом и весом и обнаружили значительную связь между уровнями кортизола и повышенным весом, особенно упрямым висцеральным жиром как у мужчин, так и у женщин», — добавил доктор Коул.