Врач Линь: кортизол и алкоголь являются ключевыми причинами жира на животе
Висцеральный жир принадлежит к группе состояний, которые могут повысить риск сердечных заболеваний, поэтому сокращение его количества имеет первостепенное значение. Жир более упрям, чем подкожный жир, который находится прямо под поверхностью кожи. Висцеральный жир соседствует с жизненно важными органами в организме, такими как печень и кишечник.
Потеря этого типа жира может быть сложной задачей, но помните о двух жизненно важных факторах, которые могут помочь ускорить процесс сжигания жира на животе.
«Кортизол поддерживает общее состояние здоровья», — сказал доктор Юфан Линь. «Это помогает нам проснуться, дает нам энергию в течение дня и понижается ночью, чтобы помочь нам спать и отдыхать».
Проблема возникает, когда уровень кортизола постоянно повышен, что влияет как на общее состояние здоровья, так и на жир на животе.
Стресс является одним из самых больших триггеров, когда речь идет о надпочечниках, вырабатывающих кортизол.
Имеющиеся данные показывают, что высокий уровень кортизола повышает аппетит человека, циркулируя инсулин и способствуя накоплению жира в брюшной полости.
Глюкокортикоиды и кортизол перераспределяют жир в сторону желудка человека, вызывая более выступающий живот, даже если он классифицируется как здоровый, и производят более высокие уровни висцерального жира.
У людей с хроническим стрессом и повышенным уровнем кортизола может развиться абдоминальное ожирение, и лабораторные исследования подтверждают четкую корреляцию между уровнем кортизола и отложением глубокого абдоминального жира.
«Исследования широко изучали эту взаимосвязь между кортизолом и весом и обнаружили значительную связь между уровнями кортизола и повышенным весом, особенно упрямым висцеральным жиром как у мужчин, так и у женщин», — добавил доктор Коул.
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Юфан Линь
Здоровье
Врач в Клинике Кливленда (США).
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