Болезнь сердца: депрессия может привести к проблемам с сердцем и сосудами
Болезнь сердца относится к группе заболеваний, которые поражают сердце и кровеносные сосуды вашего тела. Эти заболевания могут поражать одну или несколько частей сердца и/или кровеносных сосудов. Человек может быть симптоматическим (физически переживать болезнь) или бессимптомным (вообще ничего не чувствовать). Новое исследование предупредило, что депрессия в равной степени увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Считается, что сердечно-сосудистые заболевания и депрессия тесно связаны из-за схожих факторов риска, включая воспаление и окислительный стресс.
Хотя было показано, что депрессия может быть фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, исследования, анализирующие потенциальное влияние сердечно-сосудистых заболеваний на развитие депрессии, до сих пор немногочисленны.
В исследовании исследователи использовали данные продолжающегося шестилетнего многоцентрового рандомизированного исследования в Испании.
Исследователи изучили 6545 человек без сердечно-сосудистых или эндокринных заболеваний. "Депрессивный статус" оценивали с помощью анкеты в начале исследования и через два года наблюдения.
Авторы пришли к выводу, что высокий и очень высокий сердечно-сосудистый риск связан с депрессивными симптомами, особенно у женщин, и что роль других факторов, таких как соблюдение средиземноморской диеты, заслуживает дальнейшего изучения.
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Сандра Мартин-Пелаес
Здоровье
Исследователь из Университета Гранады (Испания).
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